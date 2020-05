Notizie Roma, Mkhitaryan: “Vorrei restare qui”

Ultime Roma | Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Youtube dell’Ambasciata italiana in Armenia:

Le parole di Mkhitaryan

“Restare?

Dal primo giorno che sono arrivato a Roma mi sono trovato con tutti, qui tutto è fantastico.. Ovviamente sarebbe bello restare qua. L’obiettivo principale sarebbe la qualificazione alla Champions e vorrei giocare ancora per vincere.

Serie A?

Paragonandola al calcio inglese, tedesco e ucraino, ha le sue particolarità. Alcuni sottovalutano il campionato italiano ma io dico che è interessante. Non è forse come 20 anni fa, ma sono sicuro che il campionato stia crescendo tantissimo. Sono molto felice di essere qui, giocare in Italia con questi tifosi è davvero incredibile. Qui i tifosi sono pazzi, in senso buono e lo sto notando. Non potevo credere che fosse davvero così. Sono molto soddisfatto di giocare per la Roma e mi piacciono questi tifosi.