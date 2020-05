Notizie Juventus, Max Allegri di nuovo in campo: ecco chi lo aspetta

Tweet on Twitter

Esattamente un anno ed un giorno fa la Juventus e Massimiliano Allegri decisero di separarsi. Uno degli allenatori più vincenti della storia bianconera, con cinque scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe si prepara ora ad affrontare una nuova avventura dopo un altro anno sabbatico a libro paga di Agnelli.

Notizie Juventus, per Max Allegri offerte dalla Francia

Dopo lo scarno annuncio sulla pagina web bianconera: “Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore per la stagione 2019/2020″ ed una conferenza stampa nella quale venne ripercorso il quinquennio bianconero, la decisione di fermarsi un anno al fine di valutare, per la prossima stagione nuove offerte. Magari dall’estero.

Stando a quanto riportato dal portale francese “Le 10 Sport”, il Marsiglia starebbe sondando il terreno a seguito del possibile esonero di Andrè Villas-Boas, ai ferri corti con la società. Non c’è solo il nome del predecessore di Maurizio Sarri per la panchina marsigliese, ma anche di Vincenzo Montella e Sven Goran Eriksson.

Notizie Juventus, Max Allegri attende il PSG

Tuttavia, Max Allegri non sarebbe molto convinto di approdare in Costa Azzurra. In caso di trasferimento oltralpe, il Conte Max predilige sedersi sulla panchina del Paris Saint Germain, con la quale tentare un assalto alla Champions la prossima stagione.

Le sirene inglesi, però, sono sempre più forti: oltre al club di Nasser Al-Khelaifi, il profilo allegriano è valutato da Manchester United, Arsenal e Tottenham, dove andrebbe a sostituire Josè Mourinho.