Notizie Cagliari, Giulini: “Proviamo a ripartire ma il calcio va cambiato”

Ultime Cagliari | Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Super Sound della possibile ripresa del campionato.

Le parole di Giulini

“Stiamo provando a ripartire ma ci sono parecchie difficoltà, in concomitanza all’andamento del virus, stiamo provando a ripartire e la data possibile è quella del 13 giugnp sperando che nel prossimo mese la curva migliori ulteriormente e i rischi potranno essere abbattutti.

Oggi abbiamo un problema con il protocollo che è stato emanato dal governo e al momento è prevista la quarantena per tutti in caso di contagio. Impossibile così finire il campionato il 2 agosto poiché qualora ci fossero 2-3 contagiati in una o due squadre, tutto verrebbe bloccato.

All’80%-90% non saremmo in grado di terminare entro il 2 agosto, termine ultimo per finire la stagione e cominciare la prossima.

Crisi? Dobbiamo essere capaci di adeguarci a tutte le situazioni: questa chiaramente è una situazione estrema. Valutiamo investimenti. Credo che anche negli scenari più estremi il Cagliari possa rimanere a galla e dare soddisfazioni. Magari dovremo fare qualche scelta dolorosa per lo stadio e per i nostri tifosi.