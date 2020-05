News Napoli: Dries Mertens invita a casa il ragazzo picchiato nei giorni scorsi

News Napoli – Ragazzo picchiato dai bulli | E’ lo splendido gesto dopo gli attimi di follia, che hanno spaventato il giovanissimo ragazzo napoletano, Umberto Buono. Nei giorni scorsi un gruppo di bulli avevano accerchiato il ragazzo, per una futile discussione, e lo avevano picchiato senza sosta, facendo vivere al povero ragazzino, un attimo di paura. Tutto testimoniato dall’agghiacciante video ripreso da uno dei malviventi. Il ragazzo, attraverso il suo profilo Instagram, ha rivelato adesso di star bene, di aver superato il tutto, confermando ai propri cari la salute. Il profilo è stato immediatamente preso d’assalto dall’enorme solidarietà di tutti, ma tra i diversi post, ne sono apparsi due molto speciali. Si tratta del capitano della sua squadra del cuore, Lorenzo Insigne, ma non solo: un altro splendido gesto arriva da Dries Mertens, che si è messo subito in contatto con il ragazzo.

Ultime Napoli, l’ennesimo gesto meraviglioso di “Ciro” Mertens

Dalla follia e il tremendo spavento, alla gioia di condividere un attimo con uno dei suoi idoli, Dries Mertens. Non è bastata una semplice firma sulla maglia che gli ha regalato, “Ciro” questa volta ha fatto le cose in grande. Lo ha invitato addirittura a casa sua, per dedicargli un momento dopo la difficile situazione che lo ha visto protagonista. E’ l’ennesimo gesto meraviglioso e di enorme semplicità da parte di Dries Mertens, molto amato a Napoli per il suo modo di relazionarsi alla città. Campione dentro al campo, fuori, ma anche “dentro casa”. Quelli che seguono, sono i post pubblicati dallo stesso ragazzo, attraverso il suo profilo personale.