In Belgio il campionato si gioca a porte aperte

Il Belgio, uno dei primi Paesi assieme alla Francia ad interrompere i campionati durante l’emergenza Coronavirus, starebbe valutando l’ipotesi di giocare la prossima stagione a porte aperte. Sin dalla prima giornata. Lo propone la Federcalcio locale.

Il Campionato del Belgio ripartirà a porte aperte?

Contrariamente a quanto proposto dalle autorità sanitarie internazionali, che consigliano il divieto di assembramento sino a quando non sarà disponibile un vaccino, la Lega belga vuole concedere il diritto di giocare a porte aperte le partite di cartello. I derby delle stesse città, partite contro club di prima fascia o con significato storico potrebbero quindi avere il pubblico già da settembre rispettando comunque il distanziamento sociale.

Tutte le competizioni saranno sospese sino al 31 luglio, mentre il primo turno di campionato previsto al 7 agosto si gioca, al momento, a porte chiuse salvo indicazioni dell’ultimo minuto.

Il Campionato del Belgio precursore dell’era post Covid?

La nuova edizione del Campionato belga potrebbe quindi essere un esperimento verso una nuova normalità in attesa del vaccino anti Coronavirus. Il campionato interrotto a marzo ed ufficializzato la scorsa settimana, è stato conquistato dal Bruges che può fregiarsi del sedicesimo titolo della sua storia. Mentre la Bundesliga è ripartita lo scorso weekend, altre leghe come Serie A e Premier League non hanno ancora predisposto un vero e proprio avvicinamento alla presunta ripartenza del campionato in vista della conclusione della stagione, programmata per il 3 agosto.