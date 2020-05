Ultime Juve, spavento per Del Piero: è ricoverato in ospedale – FOTO

News Juventus, spavento per Alessandro Del Piero: finisce in ospedale

News Juventus Del Piero ricoverato ospedale ultime | L’emergenza coronavirus resta alta in Italia e nel resto del mondo. E’ l’America il continente più colpito da Covid 19. Continuano oltre i 1000 morti al giorno e i tantissimi contagi per tutto il paese. Intanto, chi si trova in America è Alessandro Del Piero, storica bandiera bianconera. L’ex capitano della Juve vive ormai da anni a Los Angeles, dove passa gran parte del suo tempo e in queste ultime ore è arrivata una notizia poco piacevole. Del Piero è infatti stato ricoverato in ospedale nelle ultime ore. A darne la conferma è stato lo stesso ex calciatore della Juventus. Lo storico 10 della Juve ha condiviso un post sul proprio account ufficiale Instagram per dare la notizia e dire ai propri fan di stare bene.

Ultime Juventus, Del Piero in ospedale per una colica renale

Soltanto un grosso spavento per Alex. Per fortuna l’ex capitano bianconero sta bene. In queste ultime ore, Del Piero, è stato ricoverato nell’ospedale di Los Angeles. Niente Coronavirus, ma si tratta di una forte colica renale che ha colpito l’ex giocatore della Juventus. Alex ha poi mandato un messaggio su Instagram ai suoi fan, tranquillizzando tutti di stare bene. Il forte dolore sembra ormai passato, ora solo qualche giorno di riposo e potrà tornare alla sua vita normale.