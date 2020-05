Capello e Bergomi, lite a Sky: “Sei demagogico, i soldi non c’entrano”

Capello e Bergomi, discussione animata a Sky Calcio Club

Capello e Bergomi | Mancano tanto i dibattiti televisivi, quelli legati al calcio. A Sky Sport, la trasmissione condotta da Fabio Caressa – Sky Calcio Club – continua ad andare avanti, attraverso le conference call. In diretta, però, si è accesa una discussione molto colorita. I protagonisti della stessa sono l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi e l’ex allenatore della Juventus, Fabio Capello.

La discussione tra Capello e Bergomi

Al centro della discussione, tra i due, c’era il discorso legato ai ritiri. I club di Serie A potrebbero decidere di portare in ritiro i propri calciatori, non appena si riprenderà il campionato. Molto netta la posizione di entrambi, con l’ex allenatore favorevole ai ritiri della società di Serie A, considerando gli stessi l’unico metodo per poter ripartire. L’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, in totale disaccordo: “In Bundesliga lo vediamo, ci sono i calciatori che si allenano dal mattino fino alla sera, poi tornano a casa. Non possiamo pensare a calciatori in ritiro per 4 settimane, sarebbe assurdo. E non tiriamo fuori il discorso dei soldi…”

Come non detto, perché è proprio lì che Capello, replica: “C’è gente che non lavora, viene licenziata, è in cassa integrazione e fa fatica. 40 giorni di ritiro non sono niente a confronto”. Bergomi, ancora: “Sei demagogico, mister. Con questa frase vuoi prenderti un applauso”.