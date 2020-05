Calciomercato Roma: Biraghi e Faraoni per le corsei

Calciomercato Roma: spunta Biraghi per la corsia

Ultime Roma: Biraghi può essere il rinforzo a sinistra. La Roma si prepara alla grande rivoluzione delle corsie esterne. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo anno la società dovrà cambiare le cose.

I motivi alla base della scelta. Ingaggi pesanti, rendimento in campo, difficoltà economiche del club. A restare potrebbero essere in due. Aleksandar Kolarov, che ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi sarà all’ultimo anno, e l’ex Inter Davide Santon, apprezzato a Trigoria per dedizione e affidabilità.

Tutti sul mercato o in odore di addio gli altri: Karsdorp, Florenzi, Bruno Peres, ma occhio anche a Zappacosta e Spinazzola.

Ultime Roma: chi arriva sulle fasce

Tra i terzini che invece piacciono molto alla Roma c’è anche Cristiano Biraghi. Il futuro del laterale dell’Inter sembra incerto a Milano.

Il calciatore è una risorsa soprattutto per la lista Champions essendo cresciuto nel club. Tuttavia il rendimento a Milano ha convinto poco la società che vuole investire ancora in fascia. Per questo il futuro sembra ancora tutto da stabilire, l’Inter nelle prossime settimane deciderà se confermarlo oppure no. Biraghi, in caso di ritorno alla Fiorentina, potrebbe essere ceduto dai viola che puntano a trattenere, invece, Dalbert. Per la destra, invece, la Roma monitora con attenzione anche l’ex nerazzurro Faraoni.