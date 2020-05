Ultime Napoli: Mertens pronto alla decisione, resta o va via

Calcio Mercato Napoli Mertens rinnovo Inter | Dries Mertens è ormai al bivio. L’attaccante belga presto dovrà fare la sua scelta definitiva. Il calciatore è diviso tra il rinnovo con il Napoli (che al momento sembra molto difficile) e l’approdo tra Inter e Chelsea. Negli ultimi giorni però pare che l’Inter abbia scavalcato tutti nelle preferenze del calciatore. Ausilio e Marotta si preparano al colpo a parametro zero, dato che Mertens dal 30 giugno prossimo sarà senza squadra. Pare addirittura che mister Antonio Conte abbia chiamato il belga per convincerlo ad accettare l’offerta nerazzurra. Un biennale con opzione per il terzo con un ricco bonus alla firma. Intanto, il calciatore si è già messo in contatto con l’amico e connazionale Romelu Lukaku. Ora però è De Laurnetiis che alza la voce e chiede al calciatore chiarezza, entro sette giorni dovrà decidere il suo futuro.

Ultimatum di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli vuole la certezza che il calciatori non accetti il rinnovo di contratto per poi muoversi di conseguenza sul mercato. Adesso il Napoli non aspetta più. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mertens ha ancora una settimana di tempo per decidere se accettare il rinnovo o andare via, in quel caso l’Inter è pronta a fargli firmare il suo nuovo contratto.