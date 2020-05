Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: accordo trovato, firma e poi sarà annuncio

Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: c’è l’accordo, è attesa la firma con annuncio ufficiale

Calciomercato Napoli – Rinnovo Mertens | E’ la storia d’amore tra Dries Mertens e il club azzurro. Quest’oggi era arrivato l’ennesimo gesto da parte di “Ciro”, extracalcistico, invitando un tifoso speciale a casa sua. Non è passato inosservato, in un momento in cui il suo futuro era arrivato ad un bivio: firma con il Napoli o con l’Inter? Stando a quanto si apprende dai colleghi di Sky Sport, dopo le news arrivate in giornata sulle parti vicinissime, sembrerebbe definitivo l’accordo tra il Napoli e Dries Mertens. Il calciatore belga sarebbe stato accontentato da Aurelio De Laurentiis sulle richieste avanzate. Niente Londra o Milano, la sua sarà una permanenza in azzurro. E probabilmente, andrà a chiudere la carriera proprio all’ombra del Vesuvio.

Ultim’ora Napoli, rinnovo Dries Mertens: accordo trovato, cifre e dettagli

Stando a quel che si apprende, il patron del Napoli avrebbe messo sul piatto un’offerta pari a quella dell’Inter. E la decisione di Dries Mertens non ha avuto più altri sbocchi: resta a Napoli. L’accordo con il Napoli è stato trovato, con cifre che toccano i 4 milioni annui più i bonus aggiuntivi. E il tutto, fino a giugno 2022. Altre due stagioni con il club azzurro, destinato a scavalcare Hamsik nella classifica all-time e scrivere nuove pagine di storia con la società partenopea. Firma in arrivo, che al momento manca ancora. Si attende quella, poi sarà ancora “Ciro” ad infiammare il San Paolo. L’Inter dovrà guardare altrove.