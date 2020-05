Calciomercato Napoli Milik Zielinski | Il futuro di molti calciatori del Napoli è in bilico. In ogni reparto ci sono da sistemare tante situazioni delicate. Da Meret a Koulibaly, passando per Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski, fino a Callejon, Mertens e Milik. Il Napoli non conosce il suo undici ideale del futuro, tra contratti in scadenza e assalti da altri club. A tener banco nelle ultime settimane c’è il futuro dei due polacchi: Milik sembrerebbe ad un passo dalla Juventus mentre per Zielinski è vicino il rinnovo.

Calciomercato Napoli, Kozminski: “Zielinski deve rinnovare il prima possibile”

A parlare del futuro dei due azzurri, ci ha pensato Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio Polacca, Marek Kozminski, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato di aver sentito i due calciatori che gli hanno svelato le proprie idee per il futuro.

“Non è una situazione normale quella di Zielinski: è una telenovela che dura da troppo tempo. Il calciatore va blindato, tra un anno va in scadenza di contratto e sarebbe un peccato perderlo. L’ho sentito e direi che per il bene di tutti sarebbe meglio chiudere quanto prima la trattativa”.

Kozminski: “Milik piace a Sarri ma c’è anche l’Atletico Madrid”

Per Arkadiusz Milik, invece, la situazione è diametralmente opposta e potrebbe cambiare radicalmente il calciomercato del Napoli. L’attaccante piace alla Juventus di Maurizio Sarri che è pronta a sferrare l’attacco finale.

“So per certo che Sarri è un suo estimatore ma qualche giorno fa è uscita anche la notizia di un interesse dell’Atletico Madrid. Dal mio punto di vista Zielinski resta al Napoli, Arek andrà via”.