Calciomercato Napoli: Koopmeiners il nome nuovo, asta con il Milan

Napoli, gli azzurri guardano in Olanda per sostituire Allan. In estate il brasiliano, come Koulibaly, sarà ceduto. Per questo il ds Giuntoli sta già lavorando per l’alternativa.

Calciomercato Napoli: Koopmeiners piace anche agli azzurri

Il Napoli prepara già il mercato e la rifondazione dopo un anno complicato e che molto probabilmente non porterà gli azzurri in Champions League.

Nel data-base di Giuntoli e della area scouting, come riportato dal Corriere dello Sport, sono inseriti identikit che possano irrobustire il centrocampo, con vocazione chiaramente diversa da quelli in organico.

Gli azzurri non hanno dimenticato Pablo Fornals (24), spagnolo che un anno fa è andato al West Ham.

Il calciatore resta un rimpianto di mercato. Per questo gli azzurri non mollano la presa nonostante adesso sia più complicato trattare con gli inglesi.

Il nome nuovo, invece, arriva dall’Olanda dove gli azzurri stanno da tempo seguendo Teun Koopmeiners (22), dell’Az Alkmaar.

Un calciatore in grado di giocare sia da centrale ma anche interno. Ormai da tutti gli addetti ai lavori viene considerato calciatore di livello che piace anche al Milan.

Il Napoli ha dato un’occhiata a Enzo Le Fée (20) del Lorient, capolista della serie B francese, si è ripromesso di rivederlo quando sarà possibile.

Napoli: giovani e italiani?

Giuntoli segue sempre anche calciatori giovani e italiani come Samuele Ricci (19 anni ad agosto) dell’Empoli; e Gianluca Gaetano (venti anni appena compiuti), in prestito alla Cremonese.