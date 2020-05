Calciomercato Napoli, gli occhi di Giuntoli sono per Gabriel del Lille

Tweet on Twitter

Il mercato non si ferma e quello del Napoli non fa eccezione. In particolare, visto anche quello che potrebbe essere l’addio di Koulibaly, si punta ad un difensore centrale. Il nome nuovo è quello di Gabriel dos Santos Magalhães, centrale del Lille.

Calcio mercato Napoli, l’affare Gabriel

Rino Gattuso lo ha messo al primo posto nella classifica dei centrali difensivi. Lo paragona ad Albiol ed è innamorato del suo piede mancino. Fari puntati su Gabriel del Lille. Piace da matti anche al ds Giuntoli che lo ha segnalato a Ringhio mesi fa, costa 25 milioni. Prima va ceduto Koulibaly e sistemato un extracomunitario. Ma di sicuro è lui il centrale preferito di Gattuso e Giuntoli.

IN AGGIORNAMENTO