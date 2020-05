Calciomercato Napoli, gli occhi di Giuntoli sono per Gabriel del Lille

Il mercato non si ferma e quello del Napoli non fa eccezione. In particolare, visto anche quello che potrebbe essere l’addio di Koulibaly, si punta ad un difensore centrale. Il nome nuovo è quello di Gabriel dos Santos Magalhães, centrale del Lille.

Calcio mercato Napoli, l’affare Gabriel

A riportare le ultime in casa Napoli è Ciro Venerato di Raisport a cn24. Rino Gattuso lo ha già indicato come tra i prospetti più interessanti nel suo ruolo. Classe ’97, ricorda Raul Albiol per intelligenza tattica e controllo del pallone, al di sopra della media anche per un difensore moderno. Piace anche allo stesso Cristiano Giuntoli, che lo segnalato al proprio tecnico già parecchio tempo fa. Il suo prezzo non è di quelli abbordabili: serviranno infatti almeno 25 milioni per strapparlo a Gerard Lopez, presidente del Lille. I più accorti ricorderanno che il club francese è bottega cara: l’affare Pepé, poi passato all’Arsenal, è un chiaro esempio. Serve anche sistemare un extracomunitato, visto che il difensore ha passaporto brasiliano.

Ultime Napoli, chi è Gabriel dos Santos Magalhães

Cresciuto nell’Avai, in Brasile, è arrivato in Europa proprio grazie agli scout del club francese, che ne detiene il cartellino dal 2017. Da lì qualche prestito in Francia e anche in Croazia, dove ha vestito la maglia della Dinamo Zagabria. Quest’anno il grande salto, al ritorno in Ligue 1, dove è diventato titolare fisso, collezionando 24 presenze e segnando anche un gol.