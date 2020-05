Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: il PSG esce allo scoperto

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo è il sogno di Al-Khelaifi: il patron del PSG è pazzo di lui

Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo | E’ l’oggetto del desiderio e lo sarà fin quando continuerà a calciare il pallone su un campo da gioco. Sì, perché nonostante l’età che avanza, Cristiano Ronaldo resta tra i migliori al mondo e non avrebbe alcuna intenzione di smettere. Il campione della Juventus ha fatto le fortune dello stesso club bianconero, vestendo la maglia del club piemontese e arrivando ad essere un simbolo dell’ultimo decennio bianconero. Ma i club, dei grandi campioni, non si stancano mai. Motivo per cui tocca fare molta attenzione alle parole del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Il patron miliardario è pazzo di CR7.

News Juventus, le parole di Al-Khelaifi su Cristiano Ronaldo

Ha parlato ai microfoni di France Football, il patron del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Non nasconde la sua ammirazione verso il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo e ne parla così: “E’ un calciatore unico, anno dopo anno dimostra la sua determinazione. Non ci sono tanti calciatori in giro che vogliono migliorasi tanto quanto lui desidera fare, andando oltre i proprio limiti. Lo ammiro, è un esempio per tutti”. Poco prima del suo approdo alla Juve, tra i club in auge su di lui, c’era proprio il PSG. Farà un nuovo tentativo la società transalpina?