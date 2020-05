Calciomercato Juventus: Arthur non è sfumato, la verità

La Juventus continua a lavorare sottotraccia per il centrocampista catalano. Nonostante le voci di un rifiuto, ecco tutta la verità sulla trattativa.

Calciomercato Juventus: Arthur può ancora arrivare

Mercato Juve, Paratici lavora con il Barcellona. Le società hanno messo in campo tutta la diplomazia possibile per completare il puzzle Arthur-Pjanic-De Sciglio. Le squadre sono d’accordo da tempo (valutazione complessiva sui 60 milioni) e i due bianconeri hanno già dato la propria disponibilità per giocare in Spagna.

Manca, invece, quella del centrocampista brasiliano che ci è rimasto male perché non si aspettava di essere messo sul mercato dai catalani e un po’ intende pensarci bene prima di lasciare i blaugrana dopo appena due stagioni. Juventus e Barcellona, da settimane in contatto continuo, rimangono ottimiste per chudere il colpo.

Il Barcellona tiene allo scambio almeno quanto la Juventus per ragioni tecniche e soprattutto economiche.

Anche il club spagnolo sta alzando la pressione sul giocatore per arrivare al semaforo verde decisivo per sbloccare lo scambio. Stando a quanto filtra dalla Spagna il brasiliano sta ammorbidendo la propria posizione.

Arthur è legatissimo al Barcellona, ma tanto lui quanto il padre, che è il primo dei consiglieri.

Mercato Juve: Arthur si sta convincendo

Il problema è che da quando Quique Setien ha sostituito Ernesto Valverde sulla panchina dei campioni di Spagna, l’ex Gremio è stato titolare soltanto in 4 partite su 11 prima che la pandemia fermasse tutto. Per questo la decisione sembra inevitabile così come lo scambio con un altro catalano a Torino.