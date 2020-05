Calciomercato Inter: Vidal, Conte ha fatto una richiesta

L’Inter si muove già sul calciomercato estivo. Antonio Conte ha fatto richieste precise alla società per tornare a vincere.

Calciomercato Inter: Vidal è fondamentale

Come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha chiesto alla dirigenza una buona dose di esperienza ed abitudine a vincere per tornare a primeggiare in Italia e non solo.

Il memorabile sfogo di Antonio Conte dopo la rimonta subita dall’Inter a Dortmund (5 novembre) torna terribilmente di attualità in seno alla società.

Il ragionamento dell’allenatore vale anche per Sandro Tonali che sarebbe il terzo investimento milionario fatto da Suning da una squadra medio-piccola. Un altro calciatore da far crescere e senza esperienza in Europa.

Il tecnico non è contrario al colpo Tonali, nella scala delle sue priorità per rinforzare il centrocampo l’ex Juve ha collocato in cima l’acquisto di Arturo Vidal, l’incursore che aveva chiesto un’estate fa e pure a gennaio, capace di vincere gli ultimi otto campionati giocati con Juve, Bayern e Barcellona. Un fuoriclasse che a 33 anni servirebbe molto all’Inter.

Mercato Inter: Vidal per cambiare modulo, escluso Barella

Tra l’altro l’età, paradossalmente, può essere un assist per un’Inter che potrebbe passare al 3-4-1-2 per valorizzare Christian Eriksen. Il problema è che in caso di acquisto, questo pesterebbe i piedi a Barella. Però Conte, a questo Vidal, chiederebbe una ventina di partite, puntando sulla qualità delle prestazioni, il che lascerebbe comunque ampi spazi pure a stagione. Il colpo è possibile visto che Vidal ora ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e quindi a gennaio del prossimo anno i blaugrana lo perderebbero a zero.