Ultime Inter: Rafinha e il ritorno di fiamma

Ultime Inter calciomercato Rafinha Barcellona | Rafael Alcantara, meglio noto come Rafinha, può tornare in Italia di nuovo. Il fratello di Thiago Alcantara, è attualmente in prestito per questa stagione al Celta Vigo, ma resta di proprietà del Barcellona e a fine giugno tornerà in Catalogna. Il giocatore brasiliano classe 1993 non rientra nei piani del Barcellona, tanto che il club sta già proponendo in giro il calciatore. Anche il Milan è stato contattato dal club spagnolo per l’acquisto di Rafinha che lascerà il Celta Vigo a fine stagione. Il calciatore ha un contratto in scadenze nel 2021 con il Barca e sicuramente sarà ceduto. Possibile affare di mercato importante a cifre ridotte. Intanto, Mundo Deportivo è sicuro, c’è un ritorno di fiamma tra il calciatore e l’Inter e ora può ritornare in Serie A.

Calciomercato Inter: Rafinha pronto a tornare in nerazzurro

Rafinha ha già vestito la maglia nerazzurra, nella stagione 2017/18 quando arrivò dal Barcellona in prestito a gennaio. Intanto, ora, come riportato dal noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, pare ci sia stato un ritorno di fiamma nelle ultime ore per Rafinha all’Inter. Il calciatore brasiliano lascerà il Barcellona in estate e il club nerazzurro è pronto a chiudere l’affare per riportare il giocatore in Italia e metterlo a disposizione di mister Antonio Conte.