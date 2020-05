Calciomercato Inter, Mertens è vicinissimo al rinnovo col Napoli

Tweet on Twitter

Dries Mertens è al centro di una guerra tra Inter e Napoli, combattuta a colpi di offerte e rilanci: è il gioco del mercato e, stando alle ultime, questa volta potrebbero aver vinto gli azzurri.

Calcio mercato Inter, affondo del Napoli per Mertens

Con una zampata, Aurelio De Laurentiis ha strappato il sì di Dries Mertens. Il belga alla fine si è lasciato convincere dopo un confronto avuto con il direttore Cristiano Giuntoli. Il ds ha apprezzato la corretteza del belga che ha subito avvisato la società di aver ricevuto un’offerta ufficiale da parte dell’Inter (c’è stata anche una telefonata dai contenuti “amichevoli” tra Conte e l’attaccante). Come riferito da Raisport, ci sarà presto un nuovo tavolo di trattativa tra l’entourage dell’esterno ed il board azzurro, pronto ad uno sforzo sull’ingaggio, che resterà lo stesso nonostante l’età del calciatore.

Restano tuttavia ancora dei dettagli da smussare: il bonus alla firma è ancora da fissare, così come la questione multe. Mertens non gradisce in particolare che tra lui ed il resto della squadra penda questa spada di Damocle, pronta a cadere se qualcuno dovesse “fare il cattivo” secondo Aurelio De Laurentiis.

Mercato Inter, l’offerta per Mertens

Marotta si è sbilanciato in modo importante. L’offerta ammonta ad un biennale da 7 milioni di euro, più un ricco bonus alla firma. Un affare slegato dall’affare Lautaro. Il punto però è che potrebbe servire un altro rilancio dopo gli ultimi aggiornamenti.