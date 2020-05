Calciomercato: Lautaro Martinez e Pjanic hanno accettato il Barcellona

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez dice sì al Barcellona

Calcio mercato Inter Juve Lautaro Martinz Barcellona Pjanic | Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e Miralem Pjanic, attaccante della Juventus, sono finiti nel mirino del Barcellona per la prossima stagione. Le cessioni dei due grandi calciatori dei due club italiani, sembrano ormai inevitabili. Sia Lautaro che Pjanic sono destinati a lasciare la Serie A per approdare in Spagna entrambi e rinforzare il Barcellona. Secondo la stampa spagnola i due giocatori avrebbero già detto di sì al club catalano. Lautaro Martinez sta spingendo con i nerazzurri per raggiungere l’accordo economico con il Barcellona, che sembra ormai la destinazione voluta dall’argentino, spinto ad accettare per i continui contatti con il connazionale Leo Messi. Lo stesso vale anche per Pjanic, ora gli spagnoli provano ad abbassare le preteste economiche dei due club italiani inserendo contropartite tecniche.

Calciomercato: Pjanic lascia la Juve e accetta il Barcellona

Anche la Juventus sta trattando con il Barcellona. Il club bianconero ha messo alla porta Miralem Pjanic che ora pare abbia accettato come Lautaro il trasferimento al Barcellona. C’è già il sì dei due calciatori incassato dai catalani che ora trattano solo con i club. Come riporta Mundo Deportivo, il Barca mette sul piatto diversi calciatori che potrebbero interessare ai due club di Serie A per poi lasciar partire i propri calciatori. Questi i giocatori inseriti nelle trattative: Nelson Semedo, Rafinha, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti e Arturo Vidal.