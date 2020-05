Calciomercato Inter Joao Mario Lokomotiv Mosca | Il calciomercato sarà meno ricco del solito ma manterrà la solita imprevedibilità. Anche per l’Inter sarà così, soprattutto con le uscite. I nerazzurri attendono di conoscere il futuro di alcuni dei calciatori in prestito dalla scorsa stagione. Se per Radja Nainggolan sembrava quasi impossibile il riscatto da parte del Cagliari, diametralmente opposto era il futuro di Joao Mario. Il prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca era, per i nerazzurri, motivo di incasso nel prossimo bilancio.

Calciomercato Inter, Joao Mario rientra alla base

Così non sarà, però. Quasi certamente. Almeno stando alle ultime dichiarazioni di Anatoly Mescheriakov, presidente della Lokomotiv Mosca che ha parlato di importanti difficoltà economiche per portare avanti l’acquisto del portoghese. I “ferrovieri” dovrebbero portare a termine i riscatti di Krychowiak e Joao Mario ma non potranno farlo a causa del Coronavirus che costringerà i russi a rivedere le strategie.

“Dobbiamo tirare la cinghia e non possiamo permetterci grandi investimenti. ​E’ impensabile riscattare sia Krychowiak che Joao Mario. Ci saranno otto partenze, giocatori importanti che saranno sostituiti da giovani o da chi c’è già in rosa”.

Leggi anche – Calciomercato Inter, Lautaro ha accettato il Barcellona

News Inter: J. Mario è un peso enorme

L’Inter non vorrà trattenere, però, Joao Mario. Antonio Conte non lo reputa importante per il suo scacchiere e toccherà al duo Marotta-Ausilio cercare nuovi club interessati al portoghese. Non sarà semplice: ha un ingaggio da 5,5 milioni annui e trovare un club disposto ad un esborso così ampio è complicato. L’Inter non vuole e non può trattenerlo: la grana Joao Mario è appena cominciata.