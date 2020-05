Calciomercato Fiorentina, Commisso: “Senza stadio niente top. Su Chiesa…”

Stando alle parole del presidente Rocco Commisso, il prossimo mercato della Fiorentina non potrà permettersi grandi acquisti vista l’assenza di uno stadio di proprietà.

Calcio mercato Fiorentina, Commisso spegne gli entusiasmi

“Mi chiedete di Belotti e di Paquetà“, spiega il numero 1 viola a Sportmediaset, “ma la verità è che senza uno stadio di proprietà non possiamo aumentare il fatturato e se non aumentiamo il fatturato non potranno arrivare i giocatori più bravi. Il mio sogno di mercato? Posso anche volere Messi o CR7, ma non posso acquistarli. I tifosi devono capire anche questo. Ibrahimovic? Grande giocatore, ma non è stato deciso ancora nulla“. Sulla possibilità poi di tenere i grandi già presenti in squadra, è ancora più laconico: “Di Chiesa parliamone tra 1 mese“. La ragione proabilmente è da rinvenire nella volontà di non esporsi, e non esporre il calciatore, ad altri rumour di mercato, con addirittura una paventata richiesta di Cristiano Ronaldo.

