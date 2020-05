Calciomercato Cagliari, Cigarini: “Mi sta scadendo il contratto”

In una diretta instagram con Fantacalcio.it, Luca Cigarini si è soffermato anche su aspetti di mercato, visto che tra qualche tempo il suo rapporto contrattuale con il Cagliari avrà un termine.

Ultime Cagliari, le parole di Cigarini

Il centrocampista dei rossoblu, classe ’83, ha ripercorso questo pomeriggio assieme al celebre portale tutta la sua carriera, soffermandosi su alcuni passaggi: “Il momento più difficile? Siviglia, forse non ero pronto in quel momento. All’inizio stavo anche giocando, pur non essendo al massimo della forma. Poi cambiò allenatore, e cominciò la vacanza“. A proposito del Fantacalcio: “Quest’anno io e Viviano abbiamo puntato su Immobile. Ma sono innamorato di Ilicic, per me è il giocatore più forte in Italia al momento“.

Sulla quarantena: “Ho visto qualsiasi partita, non solo la Bundesliga. Tipo la finale di Champions del ’94, ma quanto era forte Donadoni? Mister preferito? Ce ne sono tanti, Ranieri mi ha dato fiducia subito a Parma. Con lui e Giuseppe Rossi abbiamo conquistato una grande salvezza. Se non fosse stato per gli infortuni, Pepito sarebbe stato tra i primi al mondo per qualche anno“.

Mercato Cagliari, sarà addio per Cigarini?

In questo momento è già libero di firmare con qualsiasi squadra riterrà opportuno, visto che il contratto coi rossoblu scade tra poco più di un mese. E non manca di farlo notare lui stesso: “Mi sta scadendo il contratto, ma al momento è poco opportuno parlare di rinnovi o di calciomercato“. Per il momento il centrocampista prende tempo, ma appare complicato vedere un suo rinnovo in tempi brevi, anche e soprattutto a causa della pandemia.