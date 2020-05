Mercato Udinese, Marino: “Riprendere il 13 giugno sarebbe una follia”

I club di Serie A lavorano per la possibile ripresa fissata per il 13 giugno, anche se ieri il premier Conte ha fatto sapere che la strada è ancora lunga.

Notizie Udinese, le parole di Marino

Il nodo da risolvere è quello del protocollo ritenuto inadeguato, che ha provocato la frattura tra i club. Il gruppo dei favorevoli è formato da 12 squadre, quello dei contrari dagli altri 8 e sono capitanati dall’Inter. A chiarire la posizione dell’Udinese, invece, è stato il responsabile dell’area tecnica, Pierpaolo Marino che ha parlato ai microfoni di Rai Radio Uno.

Il responsabile del club friulano ha fatto sapere di essere favorevole solo nel caso in cui ci sia la massima sicurezza: “Vogliamo tornare in campo ma non devono esserci rischi per i nostri atleti e lo staff. Sarebbe una follia ricominciare il 13 giugno perchè il rischio di infortuni sarebbe elevato. Si riprenderebbe dopo solo 4 settimane di allenamento. In Bundesliga, ad esempio hanno fatto 7 settimane di allenamento e c’è stata una carneficina“.

Marino: “Il mercato sarà pieno di scambi”

Il dirigente si sofferma poi sul mercato: “Sarà condizionato dalla crisi economica provocata dalla pandemia. Prima le cifre erano gonfiate. Ora ci sarà una svalutazione del 30% delle quotazioni dei giocatori. Ci saranno molti scambi e le valutazioni saranno consone ai bilanci. La plusvalenza più economica che finanziaria sarà all’ordine del giorno“. I friulani come riportato dal nostro sito potrebbero cedere diversi giocatori.