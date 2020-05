Ripresa Serie A, si lavora al nuovo protocollo: ecco cosa cambierà da domani

Ripresa Serie A, nuovo protocollo in arrivo: tutto quello che c’è da sapere

Ripresa Serie A | Hanno fatto molto rumore le parole annunciate ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha leggermente frenato sulla ripresa della Serie A. Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione, per quel che concerne la ripartenza del calcio. La rosea sintetizza con il termine di ripresina, il concetto legato allo scenario che vivremo nel prossimo mese. A partire da domani saranno concessi gli allenamenti individuali, con il calcio che muove i primi passi verso la ripresa. Ieri, inoltre, è scesa in campo la Bundesliga ed è proprio quella la strada che potrebbe essere seguita dal calcio italiano.

“Ripresa a singhiozzo”: la Serie A programma il suo futuro

Ci sarà la modifica al protocollo, legata alle responsabilità dei medici e alla quarantena per club. Il governo apre uno spiraglio per la ripartenza, ma è chiaro ed evidente, che dal Governo arrivano segnali a piccoli passi, una vera e propria “ripresa a singhiozzo”. I club di Serie A, intanto, daranno il via – grazie al nuovo dpcm che scatterà a partire da domani – agli allenamenti collettivi. La strada verso la ripartenza è quella che l’Italia sta cominciando a percorrere, toccherà capire quanto tortuosa sarà. Nel mirino per quel che riguarda la ripresa effettiva del campionato, resta sempre una sola data, nonostante quanto lo stesso premier Conte stia procedendo con cautela: il 13 giugno.