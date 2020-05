Premier League: occasioni di mercato, ecco chi ha il contratto in scadenza nel 2021

Calciomercato, i contratti in scadenza nel 2021 sono una grande opportunità. Anche in Inghilterra, oltre che in Italia, sono diversi i campioni che andranno in scadenza tra solo un anno.

Premier League: Aubameyang può essere un’affare vero

Questo significa che in estate le società inglesi saranno costrette alla cessione, o a rinnovare, per non perdere questi calciatori a zero. Una bella opportunità di mercato in tempi di emergenza, per chi vorrà provare l’assalto.

Come in Italia per Donnarumma, il nome eccellente in cima alla lista di diverse big è quello di Paul Pogba, che con il portiere condivide anche il procuratore Mino Raiola. Il francese, arrivato dalla Juventus per oltre 100 milioni di euro, ha già confessato di voler lasciare Manchester, magari per tornare in Italia o provare una nuova avventura in Liga. Sul Campione del Mondo, in realtà, pesa la presenza di una clausola di rinnovo in favore dello United fino al 2022. Ma questo poco conta perchè i Red Devils sanno di dover cedere il centrocampista per non rischiare una stagione con Pogba separato in casa.

Occhio anche al nome di Sanè. Il tedesco in forza al Manchester City è scontento del ruolo da comprimario che gli ha riservato Pep Guardiola. L’esterno gradirebbe tornare in patria dove lo attende il Bayern Monaco. Per forza di cose i Citizens dovranno in estate abbassare le proprie pretese.

Ancor più complicata è la situazione all’Arsenal di Aubameyang. L’attaccante a Londra ha segnato tanto, ma in questo momento nessuna big ha bussato alla porta dei Gunners per un tentativo concreto. Sulla punta c’era l’interesse dell’Inter.

Diverse, invece, le situazioni di Wijnaldum e Batshuayi. L’olandese a Liverpool sta benissimo ed il rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi mesi senza patemi. Batshuayi dopo i prestiti in Germania e Spagna è tornato in estate al Chelsea, dove però non ha mai trovato una maglia da titolare. Probabile che sia ceduto in estate.

Premier League: finale di carriera al top?

In scadenza nel 2021 anche i contratti dei più esperti Aguero, Ozil, Matic e Lovren. L’attaccante argentino del Manchester City potrebbe restare alla corte di Guardiola fino al termine del contratto. Per il tedesco Ozil, invece, l’Arsenal cerca una sistemazione per liberarsi del suo pesante ingaggio. La stessa situazione è vissuta allo United dal serbo Matic. Lovren, invece, potrebbe essere ceduto in estate dal Liverpool. Su di lui diversi club, tra i quali la Roma.