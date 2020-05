Oroscopo di oggi 17 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 17 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di domani sarà ricca di soddisfazioni. La Luna, Marte e Venere sono nel vostro segno e vi poteranno tanta felicità: il futuro è brillante. Anche chi è rimasto fermo da qualche mese, da domani ripartirà molto forte.

Toro. Finalmente domani ci sarà modo di respirare un po’ di più. Da martedì a giovedì ci sono state tante avversità da affrontare e ora volete concretezza in ogni aspetto. La cercate in amore e nella vita quotidiana e da domani comincerà un nuovo capitolo.

Gemelli. E’ il momento, per le coppie di lunga durata, di pensare a qualcosa di importante. Per i single ci sarà modo di fare nuovi incontri, probabilmente virtuali che vi porteranno felicità. Domani sarà una giornata completamente all’insegna dell’amore.

Cancro. Domani sarà una giornata molto particolare. La felicità non sarà lì ad accompagnarvi e sarete un po’ sottotono. Le persone che vivono vicino a voi, recano tanto nervosismo nella vostra quotidianità. Siete oppressi dall’ansia e anche dal punto di vista fisico non va meglio.

Leone. Gli ultimi giorni hanno provocato un po’ di affaticamento dal punto di vista lavorativo. Ci sono tante provocazioni che arrivano dall’esterno ma sapete affrontarle benissimo. In ambito amoroso, domani sarà una giornata molto felice.

Vergine. La prossima settimana sarà faticosa, domani provate a riposare quanto più possibile, ne avrete bisogno. Anche durante la quarantena i vostri impegni sono aumentati e ora è il momento di tornare alla normalità.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani dovrete evitare ogni forma di tensione perché non porta a nulla. Di solito siete decisi e ponderati ma c’è un bivio da superare che non vi permette di essere sicuri. Forse avreste bisogno di una persona al vostro fianco che vi accompagni nelle scelte più complicate.

Scorpione. Domani l’amore regalerà belle emozioni. E sarà solo l’inizio di un cambiamento più netto che sarà attuato dall’estate in poi. cambierete luogo, ruolo, compito e, qualcuno forse addirittura ufficio e città.

Sagittario. Il vostro morale è messo fortemente a dura prova. Sembra quasi che nulla vada come dovrebbe. Ci sono molti dubbi anche in amore ma da domani dovreste iniziare a concentrarvi meno sulle cose che non vanno, è l’unico modo per risollevarvi.

Capricorno. Domani avrete una giornata all’insegna della tensione, provocata da una Luna in opposizione. È probabile che sarete molto cupo e con mille pensieri per la testa: non chiudetevi a riccio, parlatene con qualcuno.

Acquario. Da domani inizia un periodo fatto di cambiamenti radicali. Starà a voi decidere se attuarli o no. Ci sono quelli che accolgono con entusiasmo il cambiamento e quelli che, invece, avranno paura di cambiare e rischieranno di stare molto male.

Pesci. Domani sarete molto tesi. Avete iniziato una relazione da poco e non è decollata come avevate previsto o forse avete frenato bruscamente la vostra precedente relazione. Sarà importante gestire bene le finanze: arriva un periodo complicato.