Oroscopo di domani 18 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 18 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Inizio settimana un po difficoltoso, soprattutto sul lavoro. Ultimamente sei un po stressato, ed hai paura che i tuoi progetti non riescano a partire. Devi essere ottimista e continuare ad andare avanti, presto avrai delle belle soddisfazioni e ti prenderai le rivincite anche con gli altri.

Toro. Dopo un periodo piuttosto negativo, finalmente riesci ad intravedere la luce. La tua settimana parte nel migliore dei modi, ed occhio soprattutto all’amore: potresti fare dei nuovi incontri.

Gemelli. Ti senti energico e pieno di voglia di fare. Il lavoro va bene, ti senti apprezzato e i tuoi progetti prendono sempre più forma. In amore situazione di stallo, pensi parecchio ai tuoi errori, servono esami di coscienza.

Cancro. Ultimamente non è un bel periodo, perché dubbi ed incertezze fanno da protagoniste nelle tue giornate. In quest’ultimo periodo va meglio il lavoro, ma l’insoddisfazione generale ti perseguita.

Leone. Disagio e frustrazione in amore sono all’ordine del giorno. Soffrite molto questa situazione a causa del vostro carattere: siete suscettibili e sensibili. Anche domani continuerà così: cercherete una via d’uscita ma non sarà facile trovarla.

Vergine. Vi sentirete molto svogliati. La giornata di domani partirà bene ma con il trascorrere delle ore diventerà più noiosa del previsto. Se avete questioni importanti da valutare, sarà meglio farlo nella giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox 18 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il vostro umore non è al massimo. Tante questioni non dipendono solo da voi e avrete l’opportunità di iniziare a guardare la realtà dei fatti direttamente negli occhi, già da domani. Qualcuno non si è rivelato un buon amico e siete molto nervosi.

Scorpione. Hai sempre bisogno di essere ammirato. Avere Venere e Luna favorevoli porta un discreto incremento della passionalità. Non trascurare le nuove conoscenze. Le questioni di lavoro vanno sempre a rallentatore.

Sagittario. La Luna è opposta, fai un passo alla volta. Le tensioni più grandi potrebbero nascere in amore. Ognuno deve fare i conti con il proprio passato amoroso. Tutte le relazioni in generale saranno da riprendere.

Capricorno. Dal punto di vista lavorativo, raccogliere tutto quello che avete seminato. E’ un periodo positivo e se qualcuno ha già avviato un progetto, raccoglierà tanto. Per chi invece parte da zero, potrebbe trovarsi di fronte un’offerta part-time.

Acquario. Avete una carica importante in questo periodo. Le sfide vi piacciono molto e le accettate sempre ben volentieri. Da domani inizierete a rivedere anche qualcosa che non va dal punto di vista familiare e lavorativo.

Pesci. Situazioni particolari vissuti per quel che riguarda la vita sentimentale, ma anche il lavoro. Fate molta attenzione alle persone con cui vi rapportate, senza accorgertene, puoi incappare in strade ambigue.