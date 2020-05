SPAL, Mattioli: “Retrocessione a tavolino? Ricorrerei ai tribunali. Dubbi sulla ripresa il 13 giugno”

Notizie SPAL: Mattioli sulla ripresa del campionato

Notizie SPAL Mattioli | Il campionato potrebbe riprendere da qui a breve, anche se i dubbi continuano ad essere tanti. L’emergenza Coronavirus è una vera spina nel fianco, e nonostante i dati incorraggianti, c’è ancora chi dubita dalla ripres programmata. Intanto ripartono gli allenamenti, e il calcio comincia a riprendere vita in Italia. Ovviamente il calendario riprenderà da dove era finito, ma il rischio di cristalizzazione della classifica c’è ancora, con tutte le polemiche annesse. Ad esprimere la sua opinione sulla situazione attuale è stato il presidente della SPAL, Walter Mattioli. Ecco le sue parole rilasciate a Radio 1 e riportate dalla nostra redazione:

“Ripresa il 13 giugno? Ho tanti dubbi a riguardo, noi siamo comunque pronti. Aspettiamo le ultime novità, il protocollo, e il parere dei nostri medici. Retrocessione? Dispiacerebbe a tavolino, ci sono ancora 12 gare e tanti punti disponibili. In caso contrario andremo in tribunale, vogliamo raggiungere la salvezza sul campo come abbiamo già fatto in questi anni”

Serie A: il campionato riprende?

La ripresa del campionato è stata programmata, ma ci sono ancora tantissimi addetti ai lavori che sono dubbiosi sulla cosa. Mattioli è soltanto l’ultimo, ma parliamo anche dello stesso Premier Conte. Garanzie non ce ne sono, ecco quanto è stato detto nella conferenza di ieri sera.