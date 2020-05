Notizie Serie A, Spadafora: “Domani niente allenamenti collettivi”

Serie A, Spadafora indica in nuovo stop. Altro che ritorno in campo, il Ministro dello Sport ancora contro gli allenamenti di gruppo.

Da domani non cambia nulla, tutto come prima per la Serie A.

Il comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio.

L’intero mondo dello sport, ed in particolare il calcio, è in attesa che questo avvenga anche perchè le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali. Lo apprende l’ANSA da una fonte del ministero dello sport che aggiunge:

“la validazione da parte del Cts avverra’ probabilmente domani. Secondo il punto E del nuovo dpcm finche’ non c’e’ il visto del comitato valgono le regole precedenti”.

Serie A, ripresa lontana

Non è bastato nemmeno il ritorno in campo della Bundesliga in questa settimana. Lo sport italiano non ripartirà a breve. Il calcio dovrà attendere i tempi tecnici del Governo. Il numero uno dello sport italiano ritiene ancora troppo rischioso far tornare i calciatori ad allenarsi. Per firmare il via libera i calciatori dovranno attendere ancora un po’, ovvero che tutte le tessere vadano al proprio posto. Probabilmente domani un accordo per tornare ad allenarsi verrà trovato, ma per ora la Serie A deve aspettare le decisioni del Governo.