Notizie Juventus, Ronaldo è uscito dalla quarantena: il programma

Anche Cristiano Ronaldo può tornare a calcare il terreno di gioco: assieme al resto della Juventus, si troverà domani alla Continassa per la seduta di gruppo.

Ultime Juve, il ritorno di CR7

Si ricomincia, finalmente. In attesa di capire se anche in Italia le partite ricominceranno come avvenuto ieri in Bundesliga, le squadre tornano a lavoro. I bianconeri non fanno eccezione e così da domani Maurizio Sarri tornerà a dirigere una seduta di allenamento con gran parte della squadra. Fanno chiaramente eccezione Higuain e Rabiot, rientrati da poco in Italia non senza qualche polemica. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, potrebbe rivedersi anche Cristiano Ronaldo, che giusto domani finirà il suo periodo di quarantena. Da bene informato, il portoghese ha calcolato tutti i tempi al minuto, rientrando dal Portogallo appena in tempo per poter lavorare assieme ai compagni. Ogni giocatore avrà la sua stanza al JHotel, l’albergo della società vicino ai campi d’allenamento, per cambiarsi e fare la doccia. Per gli altri stranieri, invece, servirà ancora qualche giorno di isolamento

IN AGGIORNAMENTO