Notizie Inter, il Dottor Volpi: “C’è grande perplessità”

Ultime Inter | Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport della possibile ripresa della Serie A:

“Io due mesi fa ho avuto il Coronavirus, sono stato anche ricoverato per questo. Il problema lascia strascichi che non vanno via subito soprattutto sul piano psicologico, non solo fisico. Anche nei calciatori e negli sportivi è un tema che ta prendendo corpo. A breve spero di riprendere tutte le mie attività”.

Il medico dell’Inter ha parlato della possibilità di trovare un’intesa sul Protocollo:

“Riunione di Lega per la ripresa? Ci sono quattro punti che non convincono: responsabilità penale del medico, ritiro prolungato, quarantena per tutti in caso di positività e il reclutamento della diagnostica (i tamponi e i test sierologici). Non c’è equità legislativa in tutte le regioni dove si dovrebbe giocare. Le linee guida dicono che non devi andare a toccare i test e i tamponi della popolazione. I reagenti tendono a scarseggiare in tutta l’Unione Europea e per i test diventa complicato”.

Ultime Inter, cosa pensano i calciatori

Il medico ha parlato del calcio e dei calciatori scettici sul ritorno in campo: