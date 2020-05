Notizie Fiorentina, Spalletti in panchina: il tecnico è disponibile

Ultime Fiorentina, Luciano Spalletti potrebbe essere il nuovo allenatore. Dopo la grande chance di sedere sulla panchina del Milan, il tecnico toscano potrebbe allenare la Fiorentina.

Durante la trasmissione di oggi di Sky Sport, è stato trattato anche il tema mercato degli allenatori con ospite Luciano Spalletti.

Ovviamente l’allenatore è stato puinzecchiato su un possibile futuro sulla panchina della Fiorentina, l’allenatore toscano, ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021, ha dichiarato:

“Penso che la Fiorentina sia in buonissime mani, perché Iachini ha dimostrato di avere le carte in regola per disputare stagioni da classifica alta. Lo dico da simpatizzante della Fiorentina e da conoscente di Iachini. Negli ultimi tempi poi la Fiorentina ha giocato molto bene.

La società ha parlato anche di Spalletti dicendo che mi porta dietro un problema che per loro diventa difficile mette a posto. Meno male che si sono accorti solo di quello (ride, ndr)”.

Fiorentina, Spalletti apre al progetto Commisso?

Tuttavia l’allenatore non ha chiuso all’idea di allenare la società viola nella prossima stagione o in futuro, magari quando il contratto con l’Inter sarà cessato.