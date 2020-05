Tweet on Twitter

Notizie Milan, Maldini: “Coronavirus? E’ stata dura”

Paolo Maldini, ex capitano ed oggi dirigente del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Due:

Le parole di Maldini

“Io, mia moglie e i miei figli abbiamo avuto il Coronavirus, adesso sto bene. Non nascondo che è stata dura. Ci ho messo 15 giorni per recuperare le forze, anche mia moglie ci ha messo tanto a recuperare. I giovani hanno avuto una risposta diversa. Vogliamo finire il campionato di calcio, perchè il calcio è un’azienda ed ha un indotto, ha un’importanza economica e sociale nel resto del mondo. Vogliamo provarci. Gli altri sport sono sostenuti dagli introiti del calcio, dobbiamo adattarci mettendo in sicurezza tutti. Dobbiamo provarci.

C’è l’idea generale di partire ma è difficile mettere insieme le parti. Questa idea va trasferita alla Federcalcio e poi al Governo. Se questi tavoli fossero composti da tutte le componenti sarebbero più facile.

Ci sono cose che non vengono considerate, la salute mentale di calciatori in ritiro dopo esser stati 60 giorni in casa. Quello provocherà infortuni e stress nei calciatori”.