Mercato Inter, Vertonghen si avvicina: arriva un altro indizio

Mercato Inter: Vertonghen parla del suo futuro

Mercato Inter Vertonghen | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti ad alta velocità, e in queste ultime settimane tantissime squadre stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una su tutte l’Inter, che con l’arrivo di Conte la scorsa estate ha senza dubbio alzato di parecchio l’asticella degli acquisti. L’obiettivo principale per la sessione estiva sarebbe quello di prendere un difensore, anche perchè Godin sembrerebbe ormai essere prossimo alla partenza.

Servirà un sostituto di livello, possibilmente con esperienza, e che magari con costi troppo. Il profilo ideale è quello di Vertonghen, difensore belga in uscita dal Tottenham. Il suo rinnovo con gli Spurs è praticamente improbabile, e intanto proprio lo stesso giocatore sta mandando chiari segnali su un suo trasferimento. Sono arrivate le sue parole, ecco quanto riportato da cm.com:

“Vorrei giocare in Europa e imparare una nuova lingua. Ovviamente tutto dipenderà anche dal tipo e dalla lunghezza di contratto che mi vorranno proporre”

Ultime Inter: Vertonghen può arrivare, parte anche Skriniar?

Vertonghen può essere il prossimo colpo in difesa per l’Inter, che però dovrà valutare bene anche delle eventuali uscite in quel reparto. Godin sembra prossimo alla partenza, discorso dubbio anche su Skriniar. Ci sono infatti novità sullo slovacco, i dettagli.