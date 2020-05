Mercato Inter, Cavani e non solo: pronti 3 colpi dal PSG

Mercato Inter: tre giocatori del PSG nel mirino

Mercato Inter Cavani | La stagione di Serie A potrebbe ricominciare a breve, ma intanto la maggior parte delle squadre pensa soprattutto al mercato, ed in particolare a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’Inter vorrebbe limare ogni reparto, e Conte sa bene di dover alzare per l’ennesima volta l’asticella. Serviranno degli innesti importanti, e magari anche low cost, in modo da rientrare con le spese dell’ultime finestra di mercato.

Ausilio e Marotta osservano tanti profili, e tra questi c’è soprattutto Cavani, in scadenza con il PSG, e che può diventare un’occasione ghiottissima. Non solo il Matador però, ma pare ci sarebbero altri due colpi possibili sempre dalla formazione parigina: due giocatori in scadenza, Kurzawa e Meunier potrebbero diventare nomi concreti. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Kurzawa, Cavani, Meunier: gli ostacoli

L’Inter vorrebbe portare a termine un triplo colpo dal PSG, ma ad oggi le complicazioni ci sono e sono tante. Cavani difficilmente ritornerà in Italia, e sembra intenzionato a vivere un’esperienza altrove. Kurzawa è sondato anche da altri club, in particolare dalla Juventus, che potrebbe dichiarare guerra proprio ai nerazzurri. Infine Meunier, in scadenza anche lui, ma che non avrebbe escluso una permanenza a Parigi.