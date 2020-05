Fiorentina: guariti due calciatori dal coronavirus

Ultime Fiorentina, due guariti dal Covid-19 tra i calciatori. Il club viola è stato tra i più colpiti in Serie A con la Sampdoria.

Tuttavie nelle ultime ore, continua a migliorare la situazione in casa Fiorentina.

Sono arrivati i risultati dei tamponi degli scorsi giorni, la società ha avuto delle nuove buone notizie. I primi esami avevano sottolineato come fossero tre i calciatori ancora positivi al Coronavirus.

Tuttavia come riportato da Calciomercato.com, nuovi accertamenti hanno evidenziato come due ragazzi siano guariti. Ieri, infatti, i giocatori della Fiorentina si sono sottoposti nuovamente ai tamponi e ai test sierologici.

Questi hanno evidenziato la guarigione di due calciatori su tre. Ricordiamo, tuttavia, che nessuno di questi calciatori aveva riportato nessuna forma di sintomi. Anzi, la loro positività era stata scoperta solo grazie ai tamponi a tappeto predisposti per tutti i calciatori di Serie A. Con loro sono stati controllati anche staff tecnico e medici.

Ultime Serie A: ripresa più vicina?

La buona notizia fa bene sperare per il ritorno in campo anche se domani, come previsto da tempo, i calciatori non potranno tornare a svolgere allenamenti collettivi. L’annuncio è arrivato in serata dal Ministro dello Sport italiano.