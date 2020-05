Coronavirus, Ippolito (CTS) duro: “Così toccherà chiudere tutto: controlliamo i contagi”

Tweet on Twitter

Coronavirus, Ippolito (imembro del CTS) in apprensione: “Così l’epidemia ripartirà, tocca fare attenzione”

Coronavirus, Ippolito – CTS | Tuona attraverso le parole rilasciate ai colleghi de La Repubblica, il direttore scientifico dello Spallanzani e membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), Giuseppe Ippolito. Altro che ripresa, la preoccupazione in merito all’epidemia e ad una nuova ondata di contagio, è concreta. L’Italia comincia passo dopo passo a percorrere la strada della ripresa, motivo per cui toccherà essere molto prudenti, come più volte ribadito ai vertici del Governo. Però fanno rumore quest’oggi le parole del direttore scientifico dello Spallanzani, perché appare molto preoccupato dalle vicende: “Bisogna fare attenzione, c’è il rischio che l’epidemia riparta”.