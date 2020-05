Il coronavirus ha cambiato anche il mondo del calcio e tutte le squadre stanno lavorando per l’eventuale ripresa del 13 giugno. La prima fase ha prodotto un allenamento in gruppi singoli, rispettando il protocollo contenente alcune norme per scendere in campo in sicurezza.

Notizie Inter: “I test hanno dato esito negativo”

I controlli effettuati, invece, hanno portato come prevedibile alla scoperta di alcuni casi positivi. Questa momento sembra essere superato ed ora si inizia con la seconda fase. A partire da domani, infatti, inizieranno gli allenamenti di squadra per tutti i giocatori che sono risultati negativi al secondo tampone. Tra questi ci sono anche quelli dell’Inter, che poco fa ha reso noto i risultati dei test, attraverso un comunicato sul sito ufficiale.

Il comunicato del club

“FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali, nella giornata di venerdì, sono stati stati sottoposti giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale e gruppo squadra, sono risultati negativi“, si legge nella nota del club nerazzurr”. Nessun caso dunque per l’Inter che potrà proseguire il lavoro sul campo con tutti i giocatori a disposizione.

In caso contrario come prevede il protocollo l’intera squadra sarebbe stata sottoposta alla quarantena. Il tecnico Antonio Conte, dunque, potrà seguire i lavori dei suoi giocatori da bordo campo, come aveva già fatto nei giorni scorsi. Ora potrà farlo ufficialmente dopo essersi sottoposto al test. Nonostante la buona notizia data dai risultati i nerazzurri proseguiranno con il lavoro individuale perchè come annunciato da Marotta il protocollo è inapplicabile.