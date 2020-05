Tweet on Twitter

Coronavirus: ecco dove si può andare da domani

Italia, ma non solo. Ecco dove si potrà viaggiare. Con la pubblicazione e la firma del DPCM da parte del Governo Conte, si potrà tornare a girare, almeno in alcuni paesi.

Coronavirus, ecco dove andare

E’ molto interessante all’interno del testo la parte che riguarda i viaggi da e per l’estero soprattutto in relazione alla ripresa delle coppe europee.

Questo parte del testo del decreto:

“A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020″

Dunque le novità arrivano dallo stesso Giuseppe Conte perchè non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per molti stati dell’UE e non solo:

a) Stati membri dell’Unione Europea;

b) Stati parte dell’accordo di Schengen;

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

d) Andorra, Principato di Monaco;

e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano“.

Continueranno però ad essere vietati i viaggi verso stati diversi da quelli elencati: