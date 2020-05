Tweet on Twitter

Coronavirus: Conte firma il DPCM, ecco da domani cosa si potrà fare

Ultime Coronavirus | Arriva l’annuncio del Premier, è stato firmato il nuovo DPCM valido fin da domani. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM che permetterà di muoversi liberamente tra le Regioni. Dopo una lunga trattativa con le stesse, il Presidente ha posto la firma sul documento. L’arrivo delle novità era già stato annunciato ieri in conferenza stampa.

Ultime dal Governo, ecco cosa cambia

Con il nuovo decreto, che si compone di 21 pagine e 11 articoli, parte da domani una nuova fase di lotta al Coronavirus.

Dal 18 di maggio saranno allentate alcune misure restrittive. Riaprono ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti, negozi, musei, chiese e moschee.

Inoltre è da sottolineare come non vi sarà alcun limite per gli spostamenti all’interno della propria Regione.

Inoltre, questi, potranno essere compiuti senza bisogno dell’autocertificazione. Si potranno incontrare anche gli amici.

Dal 25 maggio riapriranno palestre e centri sportivi. Prevista per il 15 giugno, invece, la riapertura di teatri e cinema.

Si ricorda, invece, che resta valido il divieto di assembramenti in qualsiasi luogo. Dai bar alle palestre. Per questo motivo i cittadini dovranno essere molto responsabili per evitare che la curva del contagio risalga e superi la fatidica soglia del R+1. I numeri di oggi sono tuttavia incoraggianti.