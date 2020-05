Calciomercato Napoli: obiettivo dall’Everton in attacco

Napoli, si infiamma il calciomercato per l’attacco. Gli azzurri cercano una prima punta da mettere a disposizione di Rino Gattuso, non tramonta l’idea Kean.

Calciomercato Napoli: obiettivo dall’Everton

Gli azzurri continuano a lavorare in vista del prossimo mercato: in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Dries Mertens e Arek Milik, il club azzurro sta gettando le fondamenta per il nuovo ciclo.

Il ds Giuntoli si sta guardando intorno e secondo quanto riportato dall’edizione online de il Corriere dello Sport il ds avrebbe messo nel mirino il giovane Moise Kean. Il calciatore, in forza all’Everton di Ancelotti, potrebbe entrare in una maxi operazione con gli azzurri.

Al club inglese, infatti, piacciono due profili che giocano nel Napoli che Ancelotti conosce molto bene.

L’ex allenatore azzurro vorrebbe tornare a lavorare con il centrocampista brasiliano Allan e con il messicano Lozano.

Napoli, Raiola regista dell’operazione?

Ancelotti ha apprezzato molto le qualità dell’ex Udinese nella sua avventura in azzurro e conosce bene la situazione difficile che sta vivendo il mediano in azzurro. Il messicano, invece, ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, ancor meno con Gattuso e per il Napoli una sua cessione per cancellare la spesa di 40 milioni sarebbe la soluzione ideale.

Tra l’altro Kean e Lozano condividono lo stesso procuratore, ovvero Mino Raiola. Kean è in cerca di riscatto e di consacrazione, ma da battere c’è anche l’interesse della Roma.