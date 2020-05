Calciomercato Napoli: colpo Everton del Gremio, avviati i contatti

Ultime Napoli, Everton Soares in arrivo dal Gremio: avviati i contatti

Calciomercato Napoli Everton Gremio | Il Napoli è a lavoro per la prossima stagione già. Il club azzurro dovrà fare i conti con molti calciatori che chiedono la cessione e altri che sono in scadenza di contratto. Sarà una delle estati più movimentate in casa Napoli in ottica calciomercato. Intanto, per quanto riguarda l’attacco, Mertens e Callejon sono sempre più vicini all’addio. Il contratto dei due calciatori in scadenza quasi sicuramente non sarà rinnovato. Al posto dell’attaccante spagnolo, il Napoli pensa ad Everton Soares del Gremio. E’ nella lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli già dallo scorso anno. Il club dovrà fare i conti anche con Hirving Lozano che ha deluso alla sua prima stagione in azzurro e Arkadiusz Milik, con un contratto in scadenza nel 2021 che chiede di andare via. Intanto, De Laurentiis è pronto all’offerta per il calciatore brasiliano.

Calcio mercato Napoli: Everton al posto di Callejon, pronta l’offerta

Sono diversi i club che hanno messo gli occhi sul classe 1996 brasiliano. Intanto, Everton, è pronto a salutare il sui paese nella prossima sessione di calciomercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha scelto il calciatore del Gremio per sostituire il partente José Callejon. Avviati alcuni contatti tra i club tramite emissari. Il club brasiliano valuta Everton 30 milioni di euro, ma De Laurentiis è deciso ed è pronto ad investirne 25 milioni compresi di bonus. Nei prossimi giorni via all’offerta, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore.