Calciomercato Napoli, Belotti obiettivo per l’attacco: la strategia di Cairo

Calciomercato Napoli: Belotti nome concreto

Calcio Mercato Napoli Belotti | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e lo fa ad altissimi ritmi, specie per le big del nostro campionato. La stagione attuale finirà in un modo o nell’altro, e molte squadre pensano già a come rinforzare per la prossima. Occhi puntati sul Napoli, intenzionato ad una mini rivoluzione, e che starebbe pensando ad un attaccante, soprattutto visto e considerato il futuro molto incerto di Dries Mertens. Il belga sembra promesso sposo all’Inter, ed è per questo che gli azzurri pensano e devono prendere un’altra punta.

I nomi sul taccuino sono tanti, ma il più suggestivo sembra essere quello di Andrea Belotti, bomber del Torino e della Nazionale. Il Gallo è senza dubbio un giocatore di altissima fattura, e il suo arrivo in una piazza come Napoli, farebbe certamente molto comodo a Gattuso.

Napoli-Belotti: Cairo studia la contromossa

Belotti è un obiettivo concreto per il Napoli, il quale sa bene però di come la trattativa sarà molto complicata. Il Torino infatti non vorrebbe assolutamente privarsi del suo giocatore più importante, e soprattutto il patron granata Cairo starebbe studiando la giusta strategia per blindare il giocatore. Stando a quanto riportato da cm.com, si pensa ad un rinnovo fino al 2022.