Milan, Vazquez si propone, potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato. Il centrocampista italo-argentino del Siviglia, nonostante le voci di un possibile passaggio alla Lazio, ha parlato del suo sogno di giocare con la maglia del Milan.

Calciomercato Milan, senti Vazquez: “Il mio idolo era Kakà”

Tutto era nato con una battuta sui social tra Joaquin Correa e Franco Vazquez. Il nome dell’ex Palermo era stato poi accostato alla Lazio. Ma una trattativa in realtà c’è, seppur ferma al momento. L’ammissione è arrivata dallo stesso campione del Siviglia, che ha parlato anche del suo futuro nel corso di un’intervista concessa a Radio Mitre Cordoba. Ecco le sue parole:

“Mi è piaciuto molto giocare in Italia, ora però ho ben chiaro cosa voglio fare, ed è continuare ad essere al top in Europa. Per ora con la Lazio non c’è nulla di concreto, la pandemia ha fermato tutto, mercato compreso. Tutto è rimasto al “si vedrà”…”.

Ultime Milan, le parole di Vazquez

Il centrocampista naturalizzato italiano ha poi parlato anche del suo futuro e del sogno di giocar e con il Milan.