Calciomercato Bologna, Mihajlovic avvicina ancora Zlatan Ibrahimovic

Ultime Bologna | Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato dell’allarme Coronavirus e degli attuali problemi in Italia riguardo l’emergenza del nostro paese. L’attuale tecnico del club emiliano è in lotta con la leucemia ed è a fortissimo rischio. L’ex calciatore della Lazio è a riposo con la propria famiglia in casa, intanto, ha parlato anche del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic e della possibilità sfumata a gennaio di poter lavorare insieme. Ibra è stato ad un passo dal Bologna e avrebbe firmato proprio per l’allenatore serbo, ma alla fine è passato al Milan, dove aveva tanta voglia di tornare.

Calciomercato Milan, Mihajlovic sicuro: “Ibra viene al Bologna o torna in Svezia”

Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, ha trattato in prima persona con la stella svedese Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico ha parlato a La Gazzetta dello Sport di tante tematiche e ha affrontato anche quella legata al mercato e a Ibra: “Gli avevo detto solo che a Bologna si sarebbe divertito più che a Milano. Ci sono state delle telefonate tra noi, gli ho detto che nonostante l’importanza del club Milan e della città di Milan, sarebbe riuscito a divertirsi più qui a Bologna con noi. Questo lo penso ancora, ma ormai è andata così. A Zlatan posso solo augurare il meglio per sempre”.

Intervenuto ai microfoni della stampa serba, il coach rossoblù ha affrontato appunto anche il tema Ibra. Queste le sue parole nel dettagli: “Mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia, se avrà voglia di lottare con noi per andare in Europa”.