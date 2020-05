Calciomercato Bologna, Mihajlovic avvicina ancora Zlatan Ibrahimovic

Ultime Bologna Ibrahimovic Mihajlovic calciomercato Milan | Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è tornato a parlare anche di calcio nelle ultime ore. Il tecnico serbo, nei mesi scorsi, aveva dichiarato come Zlatan Ibrahimovic abbia fatto un errore a tornare a Milano. Sull’esperto attaccante svedese c’era anche il suo Bologna. Intanto, dopo soltanto pochi mesi, l’avventura di ritorno al Milan di Ibra potrebbe già essersi conclusa. Il calciatore ha un contratto di soli sei mesi con il club italiano e intanto pare che la società voglia ripartire con un progetto giovani di cui non fa parte Zlatan. Lui è pronto al suo ultimo trasferimento, prima di dire addio al calcio giocato. Tra Ibra e l’Hammarby, si mette di mezzo però il Bologna ancora una volta. Sinisa vuole a tutti i costi l’attaccante svedese con lui.

Calciomercato Milan, Mihajlovic sicuro: “Ibra viene al Bologna o torna in Svezia”

E’ forte l’ipotesi di un approdo di Ibra in Svezia, all’Hammarby, squadra di cui è azionista. Intanto però, Mihajlovic interviene ai microfoni della stampa serba e annuncia di aver parlato telefonicamente con il calciatore nelle ultime ore. Sinisa è certo, Ibra non resterà al Milan, il calciatore andrà in Svezia o si trasferirà al Bologna per aiutare il club a lottare per un posto in Europa.