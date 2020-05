Tweet on Twitter

Share on Facebook

Matyas Esterhazy, agente del centrocampista del Salisburgo Dominik Szoboszlai, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a TMW anche del futuro del suo assistito.

Calciomercato Milan, l’agente di Szoboszlai apre al suo arrivo

“La posizione al momento è davvero semplice, stiamo pensando a finire la stagione in Austria e poi vediamo cosa succederà. Bisognerà anche capire come andrà a fine la stagione nelle cinque leghe più importanti. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa. Italia? Alla fine della storia la scelta viene fatta sempre dal mio assistito. Nella mia idea il calcio italiano può essere una buona destinazione per la sua crescita. Se il tempo è quello giusto, la Serie A è una delle scelte più probabili, ovviamente.

Quanto cosa? È molto difficile parlare di valore in questo momento, il prezzo viene sempre fatto dal mercato e dalla disponibilità dei vari club.

Ma mai come oggi è instabile, il Coronavirus avrà delle ripercussioni, probabilmente nei prezzi dei calciatori. Quindi vi posso dire che complicato definirlo”.

Ultime Milan, testa a testa con la Lazio?

Il Milan di Rangnick è molto interessato al centrocampista del Salisburgo. Il nuovo manager dei rossoneri, infatti, conosce molte bene sia l’ungherese che il club di appartenenza. Per questo vorrebbe portarlo in Italia. Sul calciatore, in caso di addio a Milinkovic-Savic, c’è anche la Lazio di Lotito e Tare.