Ultime Milan: i rossoneri in fila per Depay

Calcio Mercato Milan Depay Lione Juventus | Il Milan continua a sondare il terreno in vista della prossima sessione di calciomercato. I rossoneri hanno voglia di ripartire con un progetto giovane e vincente. Tanti i calciatori confermati e molti altri che andranno via. Tutto prima dipenderà da chi sarà il prossimo tecnico rossonero. Stefano Pioli non sembra aver convinto e difficilmente si guadagnerà la conferma. Intanto, il Milan pensa a sistemare il reparto d’attacco. Ibrahimovic andrà via e da capire quale sarà il futuro di Ante Rebic, che è arrivato a Milano con un prestito biennale. Intanto, i rossoneri pensano a un grande colpo, si tratta di Memphis Depay del Lione. Sull’attaccante classe 1994 francese c’è anche il forte interesse della Juventus. Dopo aver lasciato il Manchester United (con cui non ha mai mantenuto un livello buono) il calciatore si è ritrovato nel Lione ed è tornato quel fuoriclasse che era prima della Premier League con la maglia del PSV.

Calciomercato Milan: se Rebic parte pronto il colpo Depay, è in scadenza 2021

Tra i grandi club che sono finiti su Memphis Depay quindi c’è anche il Milan. L’attaccante che in questa stagione ha messo a segno 14 gol in 18 presenze (fino a poi rompersi il crociato e restare fuori) ha un contratto in scadenza 2021. Per tanti può rappresentare una grande occasione di mercato. Il Milan, infatti, ci pensa. Il club rossonero ha deciso che se Rebic non dovesse rimanere si punterebbe tutto sull’attaccante francese del Lione.