Calciomercato Juventus, Pjanic per Semedo: bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Pjanic verso il Barcellona: in cambio arriverebbe Semedo

Calciomercato Juventus – Pjanic e Semedo | Prende sempre più quota l’ipotesi di addio del centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic. Il calciatore sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura in Italia, tant’è che la Juventus starebbe cercando un sostituto. Le voci di mercato rimbalzano anche in Spagna, con il quotidiano ‘Mundo Deportivo’ che fa il punto sulla situazione. Il centrocampista piace tantissimo al club blaugrana e andrà dritto verso di lui. A convincere i bianconeri alla cessione potrebbe non solo essere la questione economica, ma anche la contropartita che arriverebbe in Italia, in forza al club di Maurizio Sarri: si tratta del terzino portoghese Nelson Semedo.

Ultime Juventus, addio Pjanic: Jorge Mendes porta Semedo in Italia, scambio col Barcellona

Non ha particolarmente convinto da quando è arrivato al Barcellona, l’esterno ex Benfica, Nelson Semedo. Il club catalano sarebbe dunque disposto a lasciarlo partire, con Jorge Mendes a fare da intermediario. Il terzino spingerebbe per l’arrivo in Italia, in forza alla squadra di Maurizio Sarri e la trattativa potrebbe dunque prendere ben presto piede e trovare la sua chiusura addirittura entro il 30 giugno. Inoltre, per una questione economica, sarebbe proprio il Barcellona a poter chiedere di chiudere ben presto l’affare.